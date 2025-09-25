24 Ağustos 2023 tarihinde Bodrum’da tatilde iken Leros adasına eşi Vuslat Doğan Sabancı ve yatı ile ziyarete giden ve orada geçirdikleri tekne kazasında ciddi yaralanan ve ilk tedavisi Leros adasında yapılan iş insanı Ali Sabancı kazadan sonra ilk kritik müdahalelerin yapıldığı Leros Devlet Hastanesi’ne 5,6 milyon Türk Lirası (yaklaşık 115.000 Euro) bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

'HAYATIMIZI KURTARDINIZ'

Sabancı, “Hayatımızı kurtardınız” diyerek minnettarlığını dile getirdi.

Yunanistan medyasında yer alan habere göre kazada ağır yaralanan Sabancı çifti, acilen Leros’taki hastaneye nakledilmişti.

Burada yapılan ilk tıbbi müdahalelerin hayati öneme sahip olduğu belirtilirken, çift daha sonra tedavilerine Türkiye’de devam etmişti.

Hastanenin yönetimi bağışı kabul ederek, paranın ameliyathanenin modernizasyonu için kullanılacağını duyurdu. Bu bağış, sadece sembolik bir anlam taşımakla kalmayıp, sınırlı kaynaklara sahip bir ada hastanesinin altyapısına önemli bir katkı sağladığı belirtildi.

DOKTORLARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Sabancı, o zor gecede kendisine hayat kurtarıcı ilk tıbbi müdahalenin yapıldığı Leros Hastanesi'nin CERRAHI cerrah Georgios Krasonikolakis, sağlık ve hemşirelik personeline, hayati katkılarından dolayı özel olarak teşekkürlerini iletti .

Leros adasının yakın dostu Mehmet Başer aracılığıyla, bugün Ulusal Denizcilik Müzesi Valisi Stamatis Kardassis'in ofisinde, son prosedür sorunları çözüldü ve bağışın hemen uygulamaya konulmasına karar verildi.