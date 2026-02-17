Yunanistan ile Chevron–HELLENIQ ENERGY konsorsiyumu arasında, yerli hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik dört açık deniz imtiyaz sözleşmesi imzalandı. Anlaşmalar, Başbakan Miçotakis’in katılımıyla Maximos Köşkü’nde düzenlenen törenle resmiyet kazandı. Söz konusu adımın, ülkenin enerji alanında yeni bir dönemin kapısını araladığı ifade edildi.

Dört bölgeyi kapsıyor

İmzalanan sözleşmeler; “Güney Mora Yarımadası”, “A2” sahası ile açık denizde yer alan “Güney Girit I” ve “Güney Girit II” bloklarını kapsıyor. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalarla Yunanistan’ın yerli hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Miçotakis: Geniş alanda keşif

Törende konuşan Miçotakis, araştırma yapılacak dört bloğun oldukça geniş bir alanı kapsadığını belirterek, “Yunanistan enerji sektöründe büyük bir atılım yapıyor” dedi. Keşif programının ilk aşamada 47 bin kilometrekarelik bir alanda başlayacağını, ilerleyen süreçte bu alanın iki katına çıkarılacağını kaydetti.

Enerji altyapısına yatırım

Mitsotakis, Yunanistan’ın hidrokarbonların küresel enerji denklemindeki rolünü iyi bildiğini vurgulayarak, iletim boru hatları, tesisler ve enerji altyapısına önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. Ülkenin artık elektrik ihraç eden bir konuma geldiğini de sözlerine ekledi.

Avrupa’ya dikey koridor

Hidrokarbon anlaşmasının imza törenine Yunan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou ile Hellenic Hydrocarbon CEO’su Aristophanes Stefatos katıldı. Törende Chevron Başkan Yardımcısı Gavin Lewis ve Helleniq Energy CEO’su Andreas Siamisis de bulundu. Yunanistan doğal dikey koridor ile bulduğu gazı Avrupa’ya ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem Rus gazısının Avrupa’daki hakimiyetini bitirecek, hem de Türk boru hatları atıl kalacak.

Hedef Rus gazını zayıflatmak

Başbakan, Rus doğal gazına bağımlılığı sona erdirme yönünde alınan tarihi kararın Yunanistan için büyük bir fırsat yarattığını belirtti. “Yunanistan’ın altyapısı hazır. Dikey Koridor, Rus gazına güçlü bir alternatif olacak” ifadelerini kullandı.

Bu anlaşmanın, Yunan hükümetinin büyük uluslararası enerji şirketleriyle temaslarını hızlandırmasından yaklaşık bir yıl sonra hayata geçtiği belirtilirken, ülkenin deniz yetki alanlarında enerji yatırımlarını artırmayı hedeflediği vurgulandı.