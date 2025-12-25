Ankara yakınlarında düşen ve Libya heyetini taşıyan özel jetin Türkiye hava sahasında geçirdiği kazada hayatını kaybedenler arasında bulunan kabin memuru Rodoslu Maria Pappa’nın ölümü ülkede şok etkisi yarattı

Yunan basınında yer alan haberde kazada hayatını kaybeden mürettebat üyelerinden birinin Maria Pappa olduğu açıklandı. Uçağın kabin amiri (purser) olarak görev yapan Pappa’nın ismi, Yunan kökenli olduğuna dair güçlü bir işaret taşısa da, resmi makamlardan henüz uyruğuna dair kesin bir açıklama gelmedi.

Maria Pappa'nın meslektaşı ve arkadaşı olan, birlikte eski Olympic Havayolları'nda çalışan Fotini Tryfon “Hepimiz şoktayız ve inanamıyoruz. Güya Libya yetkilileriyle birlikte güvenli bir uçaktaydı. Tehlikeli olarak tanımladığımız uçuşlardan birinde değildi. Ve yine de oldu... Maria olağanüstü bir insandı, tatlı, mütevazı bir kadındı ve havada uçmak için her şeyini verdi, çok özverili çalışırdı” dedi.