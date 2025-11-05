Yunanistan'ın Drama kentinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Edirne'de hissedildi.
Edirne'nin Enez ilçesine 140 kilometre uzaklıkta, saat 10.16'da meydana gelen depremin derinliği 15.29 kilometre olarak açıklandı.
Deprem Edirne il merkezine ise 169.99 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2025
Büyüklük:4.5 (Ml)
Yer:Drama, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [140.05 km] Enez (Edirne)
Tarih:2025-11-05
Saat:10:16:23 TSİ
Enlem:41.27361 N
Boylam:24.58472 E
Derinlik:15.29 km
Detay:https://t.co/eGhfH962Uv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi