Uluslararası sularda su altı araştırma faaliyetleri gerçekleştiren Piri Reis gemisini gören Atina, ordusunu harekete geçirdi.

Bütün Yunan donanmasının katıldığı tatbikatta, 60 savaş uçağı Ege boyunca devriye gezdi, tatbikat hedeflerini vurdu. Yunan ordusu Ege'deki 30 adaya konuşlandı. Yunan generaller tatbikatı izledi.

Tek bir araştıma gemisine karşı uçaklar kalktı, gemiler silahlarını doldurdu. Yunanistan, Ankara'nın NAVTEX yayınlamasından sonra Piri Reis'in araştırma yapacağı bölgede askeri tatbikata başladı.

Tatbikat boyunca Yunan gemileri Ege denizinden binlerce litre yakıt yaktı, uçaklar filolar halinde cirit attı. Yunan ordusu tek başına araştırma yapmaya giden Piri Reis'e karşı birlik oldu.

YUNAN BASINI 'TÜRKİYE'YE MESAJ' DEDİ

Yunan basınına göre Atina'nın başlattığı 'orta seviye askeri egzersizlerin' amacı "Türkiye'nin bölgede olası bir araştırma faaliyeti duyurusunun ardından caydırıcılık göstergesi olarak hava, deniz ve kara kuvvetlerini konuşlandırmak" oldu.

Hala devam eden tatbikat er ne kadar Piri Reis'in araştırma yapacağı duyurulduktan sonra Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "orta seviye hazırlık egzersizi" olarak tanımladığı tatbikatın Piri Reis'le hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Ancak tatbikat, Piri Reis'in araştıma yapacağı bölgede gerçekleşti. Yunan basını ise tatbikatı "Türkiye'ye mesaj" olarak yorumladı.

TÜM DONANMA, 60 UÇAKLA TEK GEMİYE MEYDAN OKUDU

Çarşamba günü saat 05:00'te başlayan tatbikat, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin tam katılımıyla gerçekleşti.

Atina, tatbikatın "ulusal egemenliği savunma konusundaki hazırlık ve kararlılığı göstermeyi amaçladığını" söyledi.

60 savaş uçağı ve tüm Yunan Donanması filosunun yanı sıra 30 adaya konuşlandırılmış özel kuvvetler birlikleri ve Meriç'in kuzey sınır bölgesindeki ordu birlikleri oldu. Yunanistan, ordusunun büyük çoğunluğunu seferber etti.

Piri Reis, henüz araştırmalarına başlamadı. İzmir limanında demirli duran gemiye karşı hazırlığını gururla duyuran Yünanistan ise bu durumu "Ankara'nın tereddütü" olarak yorumladı.