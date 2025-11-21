Soruşturma, İskeçe Arkeoloji Müdürlüğünün mezarlıkta izin alınmadan düzenleme yapıldığı yönündeki suç duyurusunun ardından açıldı. Çalışmalara katılan isimlerden Gürhan Ömeroğlu ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

"UZUN SÜREDİR BAKIMSIZDI"

Ömeroğlu yaptığı açıklamada, nisan ayında bir grup gönüllü ile birlikte uzun süredir bakımsız kalan mezarlığı temizlediklerini söyledi. Mezarlığın zaman içinde define arayıcıları tarafından tahrip edildiğini, taşların çalındığını ve bazı mezarların kazıldığını belirtti.

Hayvanların alana girmesini önlemek için çevreyi tel örgüyle çevirdiklerini ifade eden Ömeroğlu, yaptıkları çalışmanın tamamen koruma amacı taşıdığını vurguladı. Buna rağmen “izinsiz müdahale” gerekçesiyle ifadeye çağrıldığını belirten Ömeroğlu, sürecin büyük olasılıkla mahkemeye taşınacağını dile getirdi.