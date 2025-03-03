Yunanistan genelinde bazı kentlerde ve bölgelerde kapatılan askeri kışlalarında bulunan topçu birliklerinin ağırlıklı olarak Merkezi İskeçe’de bulunan 4. Kolordu’ya bağlı Meriç (Evros) ili ve Kuzey Ege adalarına sevk edilerek buralarda var olan halihazırda özellikle topçu birliklerinin güçlendirilmesi ve takviyesinde kullanılacağı açıklandı.

Yunanistan’ın bu hamle sadece kapatılan kışlalarda var olan silah sistemleriyle (M270A1 MLRS, RM-70) değil, bunlara ek ilave olarak yenilerinin de eklenmesiyle topçu birliklerinin vurucu gücü yükseltilerek, Deniz Kuvvetlerinin de işinin kolaylaştırılması amaçlandığı belirtildi.

BATI TRAKYA İLE EGE ADALARINA 2’ŞER FİLO TOPÇU BİRLİĞİ KONUŞLANDIRILICAK

Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte organize bir çalışmayla topçu birliklerinin desteklenmesi amacıyla ilk aşamada Motorlu Topçu Taburlarında bulunan Çok Namlulu Fırlatma Roket Filolarının sayısının artırılması yaklaşık 500 milyon euro değerindeki 38 adet İsrail yapımı yeni PULS (Precise & Universal Launching System) sistemi ile takviye edilecek. Bunlardan 2 Filo Meriç (Evros) bölgesine, 2 Filo ise Ege adalarına konuşlandırılacak.

YUNAN’IN GÖZÜ İZMİR FOÇA’DA

Yunan kaynaklarından üst düzey bir yetkilinin belirttiği üzere, Türk donanmasının Foça’dan hareket ettiği ilk andan itibaren başta Yunan hava kuvvetleri olmak üzere, donanma ve adalarda güçlendirilecek kara kuvvetlerine ait çok namlulu topçu birliklerinin yoğun ateşiyle geri püskürtülmesinin sağlanması ve aynı zamanda mühimmat depolarının imha edilmesi için Ege adalarının güçlendirilmesinin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapılıyor.

OLASI SALDIRIYI PÜSKÜRTMEYİ AMAÇLIYORLAR

Böylece Meriç (Evros) ilindeki askeri birlikler Çanakkale Boğazı’na kadar olan bölgeyi ateş altına alırken, Kuzey Ege adalarındaki topçu birlikleri de Güney Ege bölgesini ateş altına alarak olası bir saldırının püskürtülmesi hedefleniyor.