Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis Cuma günü yaptığı açıklamada karasularını Ege Denizi'ni de içine alacak şekilde genişletmeyi planladıklarını duyurdu.

Gerapetritis parlamentodaki konuşmasında "Bugün Ege Denizi'ndeki egemenliğimiz altı deniz miliyle sınırlıdır. Ancak İtalya ve Mısır ile imzalanan deniz sınırı anlaşmalarında olduğu gibi ilerleyen süreçte karasularımızda yeni bir genişleme hamlesi daha gerçekleşecektir" dedi.

Açıklamanın devamında Gerapetritis "Atina yönetimi İyon Denizi'nde (Batı Akdeniz) sınırlarını zaten 12 mile çıkarmış olsa da Ankara'nın savaş uyarısı nedeniyle bugüne kadar Ege'de benzer bir adımdan kaçınmıştı" dedi.

BU KARAR SAVAŞ SEBEBİ OLUR

Türkiye 1995 yılında aldığı parlamento kararıyla karasularının tek taraflı olarak altı milin üzerine çıkarılmasını bir savaş nedeni sayacağını ilan etmişti.

Türkiye'nin karasularını açık ve net bir şekilde ihlal eden bu karar, Türkiye'nin karasularını savunmak için askeri müdahalede bulunmasına kadar giden bir krize yol açabilir.

NATO müttefikleri olan Türkiye ve Yunanistan arasında böyle bir gerilim, bölgesel ittifakları daha aynı anda zorlayabilir. İsrail - Güney Kıbrıs - Yunanistan ittifakı ile Libya - Türkiye - Suriye ittifakı bir krizin eşiğinde.

Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı sorunu Yunanistan'ın bu kararı ile kritik noktaya doğru hızla yaklaşıyor.

YUNANİSTAN'IN İLK DENEMESİ DEĞİL

Atina yönetimi Temmuz ayında İyon ve Ege denizlerinde iki devasa deniz parkı kurma projesini kamuoyuna sunarak somut bir adım daha atmıştı.

Özellikle Ege'de 9 bin 500 kilometrekarelik bir alanı kapsayan parkın sınırları Türkiye'nin güneyindeki Kiklad Adaları civarına kadar uzanıyor.

Deniz parkı, "doğal yaşamı korumak için Yunanistan tarafından korunan bir alanı" öngörüyordu. Ankara bu projeyi net bir dille reddetmiş ve kısa süre sonra kendi deniz parkı projesini yayınlamıştı.

Yunan hükümeti Türkiye ile tartışmaya hazır oldukları tek meselenin kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırması olduğunu söyledi.

Yunanistan bu pozisyonun uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğunu savunarak bölgedeki egemenlik haklarını genişletecek adımlar atmak istiyor.