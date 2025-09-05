Avrupa Birliği (AB), Türk vatandaşlarının Schengen vizesine erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı. 15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren “Cascade – kademeli vize uygulama sistemi” kapsamında, düzenli seyahat geçmişi olan Türk vatandaşları artık daha uzun süreli ve çok girişli vizelerden yararlanabilecek.

Yunanistan’ın Türkiye’deki resmi Schengen vize başvuru merkezi Kosmos Vize Hizmetleri tarafından duyurulan yeni düzenleme, Türkiye’de ikamet eden ve Türkiye’den başvuran Türk vatandaşlarını kapsıyor. Ancak uygulama, kamyon şoförlerini kapsam dışında bırakıyor.

Buna göre, son üç yıl içinde iki kez Schengen vizesi alarak bu vizeleri doğru şekilde kullanan Türk vatandaşlarına, ilk aşamada 1 yıl süreli çok girişli vize verilecek. İlk vize başvurusu, planlanan seyahat süresine uygun şekilde tek veya çok girişli olarak düzenlenirken; ikinci vize, altı ay içinde 90 gün geçerli çok girişli olarak verilecek.

Bir yıllık vizeyi doğru şekilde kullanan başvuru sahipleri ise, pasaportlarının geçerlilik süresine bağlı olarak, daha sonraki aşamalarda 3 yıl ve 5 yıl süreli çok girişli vizelere başvurabilecek.

Kosmos’un açıklamasında, bu yeni düzenlemenin AB ile Türkiye arasında göç ve geri kabul iş birliği çerçevesinde hayata geçirildiği vurgulandı.