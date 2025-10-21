Yunanistan’ın önde gelen yayın organı Kathimerini, İsrail’in, Yunanistan’daki Ege adalarına “killer drones” tipi insansız hava araçlarının dahil olduğu hava savunma sistemlerini önerdiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre İsrail, Atina’ya, uzun süredir müzakere edilen “Spyder All in One” hava savunma sisteminin yanı sıra adalar bölgesinin karmaşık coğrafi yapısına uygun, ek sistemler teklif etti. İsrail’in bu kapsamda Yunanistan’a, İHA savunma sistemi olarak da kullanılabilecek lazer sistemleri önerdiği, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ise bu öneriyi değerlendirdiği belirtildi. Haberde ayrıca, İsrailli firmaların bunun yanı sıra üzerinde yerleşim bulunmayan küçük adalarda dahi kolaylıkla kullanılabilecek, batarya ile çalışan, veri toplayabilen ve gerektiğinde olası tehlikelere karşı harekete geçebilen yüksek teknoloji ürünü “killer drones” tipi İHA’ları da önerdiği ifade edildi.

Avrupa Birliği 2027’ye kadar dronlarla bir savunma duvarı oluşturacak. Yunanistan ise Türk savunma sanayisinin bu sistemlere dahil edilmesine karşı çıkıyor. Haberde Türk savunma sanayisinin katılmasına Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) onay vermemesine rağmen Almanya, İspanya ve İtalya’nın destek verdiği belirtildi.