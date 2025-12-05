Yunanistan'da 4 gündür aralıksız devam eden yağışlar sebebiyle ülkenin genelinde su baskınlarına sebep oldu. Nehre dönen sokaklar arabaları alıp götürdü, evler sular altında kaldı.
Ülkenin birçok yerinde fırtına nedeniyle okullar kapandı. Özellikle adaları vuran sel suları Attika, Mora, Girit, Eğriboz, Rodos, Sporad adaları ve Tesalya'da etkisini gösterdi.
Acil durum ekipleri suya batan yollarda sel mağdurlarına yetişmekte zorlandı. Hükümet, "bodrum katlardan uzak durun, gerekmedikçe evden çıkmayın" çağrısı yaptı.
Fırtınanın yarın azalarak devam etmesi bekleniyor. Meteoroloklara göre Yunanistan geneline 'kritik saatler' esnasında 200 ila 250 ton yağmur düştü.