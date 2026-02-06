Stournaras, euro'nun son zamanlardaki yükselişini takip ettiklerini fakat endişe duymadıklarını söyledi.

Stournaras, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda "Döviz kurlarını ve ekonomik aktivite ile enflasyonu etkileyen tüm değişkenleri izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mart 2025'ten beri yaşanan güçlenmenin zaten ECB'nin projeksiyonlarının bir parçası olduğunu ve ortak para biriminin dolar karşısında tarihi işlem aralığında kaldığını vurguladı.

Stournaras, "Değer kazanmanın çoğu geçen yılın ilk çeyreğinde gerçekleşti. Bu nedenle hareket tarzımızı değiştirmemize yol açacak dramatik bir şey değildi" değerlendirmesinde bulundu.

Stournaras, enflasyon ve ekonomik büyüme görünümüne dair riskleri dengeli olarak değerlendirirken yetkilileri "oldukça emin" olarak tanımladı. "Hareket tarzımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünmüyoruz. Veriye bağlıyız. Bu şimdiye kadar çok iyi bir uygulama olduğunu kanıtladı" dedi.