Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias Anadolu'da Yunanlıların Anadolu’dan kaçışları ile ilgili sözde “soykırım” paylaşımı yaptı.

Yunanistan Parlamentosu, 24 Eylül 1998 tarihinde aldığı bir kararla, bu tarihi Anadolu’da sözde “Yunan Soykırımı Ulusal Anma Günü” olarak ilan etmişti.

Her yıl bu tarihte Yunanistan’da kiliselerde ayinler ve şehir meydanlarında bulunan anıtlarda törenler düzenlenir.

'SÜRGÜN EDİLDİKTEN SONRA YENİDEN AYAĞA KALKTILAR'

Bu günün anısına Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, X sosyal medya platformunda bir paylaşım yaptı.

Dendias, paylaşımında "Yunan Parlamentosu'nun 24/9/1998 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararla kurulan Küçük Asya Rumlarının Soykırımını Anma Ulusal Günü. Kurbanların anısını ve Küçük Asya Helenizmini saygıyla anıyoruz.Sürgün edildikten sonra yeniden ayağa kalkmayı başardılar ve ülkenin ekonomik, entelektüel ve sosyal yaşamına büyük katkılarda bulundular” ifadelerine yer verdi.

'ARTIK HİÇBİR ŞEY İÇİN TANIK YOK'

Dendias, paylaşımını şair Yorgos Seferis’in şu dizeleriyle bitirdi:

“…Kim taşlara nal sesleriyle vura vura kaçtı? Gözlerini yok ettiler; körler. Artık hiçbir şey için tanık yok.”

Dendias’ın paylaşımı Batı Trakya Türkleri arasında sert eleştirilere neden oldu.