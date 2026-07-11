Yunanistan'da yayımlanan **EfSyn** gazetesi, Lavrio Limanı açıklarında Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir araştırma programı kapsamında deniz altında askeri nitelikli testler gerçekleştirildiğini iddia etti.

Gazetenin "İsrail savaş endüstrisi Yunanistan sularının derinliklerinde" başlığıyla yayımladığı haberde, 16-20 Mart tarihleri arasında yürütüldüğü öne sürülen çalışmaların, **UnderSec (Sualtı Güvenliği)** adlı araştırma programı çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Habere göre, 2023 yılında başlatılan proje; Lavrio'nun yanı sıra İspanya'nın Valensiya ve İtalya'nın Ravenna limanlarında deniz teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

EfSyn'in iddiasına göre testlerde, Almanya ile iş birliği içinde çalışan İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail savunma şirketi RAFAEL ve Tel Aviv Üniversitesi de yer aldı. Haberde ayrıca, testler sırasında TNT türü patlayıcılar ile toksik ve radyoaktif maddelerin kullanıldığı öne sürüldü.

Gazete, söz konusu çalışmaların yaklaşık beş gün sürdüğünü ve bu süreçte yerel halkın bilgilendirilmediğini, gerekli çevresel izinlerin alınmadığını iddia etti. Haberde, uygulamaların bölgedeki deniz ekosistemi ve biyolojik çeşitlilik açısından risk oluşturabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

EfSyn ayrıca, İsrail devlet savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından biri olan RAFAEL'e ilişkin eleştirilere de yer verdi.

Öte yandan, haberde yer alan iddialara ilişkin Avrupa Birliği, Yunan makamları, İsrail Savunma Bakanlığı veya projede adı geçen kurumlar tarafından kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. İddialar, Yunan basınında yer alan haber ve değerlendirmelere dayanıyor.