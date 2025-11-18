Yunan basını Ekathimerini'nin haberine göre Yunanistan ve Ukrayna, Yunanistanda silahlı İnsansız Denizüstü Araçları (İDA) üretimi konusunda gizli bir anlaşma imzaladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Pazar günü Atina'da buluştu.

Gündemde Enerji anlaşması vardı. Yunanistan, ABD'den aldığı gazı Ukrayna'ya satacaktı.

Ancak kimsenin bilmediği, Yunan basınında sonradan yankılanan bir başka gizli anlaşmanın daha yapıldığı sonradan ortaya çıktı.

Ukrayna İDA'sının vurduğu Rus amiral gemisi Moksva

Habere göre Rusya'nın amiral gemisi Moskva'yı batıran, Rus donanmasını kilitleyen İDA'lar şimdi Yunanistan'da, Yunan ordusu için üretilecek.

Dahası, bu İDA'lar doğrudan Türkiye'ye karşı üretime alınacak. Benzer bir şekilde, gelecek aylarda insansız denizaltınların da üretime girmesi bekleniyor.

YUNAN TERSANELERİNDE UKRAYNA İDA'LARI

Anlaşma Yunan tersanelerinde insansız suüstü araçları için bir üretim hattı açılmasını ve bu hattın hem Ukrayna ordusuna hem Yunan Silahlı Kuvvetlerine yönelik üretim yapmasını içeriyor.

Yunanistan'ın Skaramanga tersanesinin öne çıktığı bu plan kapsamında Yunan şirketleri elektronik ve optik sistemleri ile sensörleri üretecek ve gerekli görülürse patlayıcı yükü de sağlayacak.

Bu araçlar Ukrayna cephesinde test edilmiş modellerin geliştirilmiş bir versiyonu olacak. İş birliği başarıyla ilerlerse insansız sualtı araçlarında da ortak üretim hedefleniyor.

Atina bu ortaklığın üç önemli avantajı olduğunu düşünüyor. Teknoloji sahada denenmiş durumda ve Karadeniz’de Rus filosunun geri çekilmesinde büyük rol oynadı.

RAKİP DOĞRUDAN TÜRKİYE

Yunan basınına göre "Türkiye’nin 2021’den beri geliştirdiği İDA'ları karşısındaki fark da" kapanacak. Projenin finansmanı uzun vadeli savunma programında şimdiden yer alıyor.

Avrupa'nın ortak savunma bütçesi olarak kurulan 150 milyar Euro'luk SAFE düzenlemesi kapsamındaki düşük faizli kredilere dahil edilmesi için girişimler sürüyor.

Ukrayna'nın bu programa dahil edilmesi an meselesi. Türkiye'nin de bu programa dahil edilmesi görüşülmüştü ancak Yunanistan bu öneriyi veto etmişti.

YUNAN YETKİLİLER GİZLİ TARİHTE UKRAYNA'YA GİDİYOR

Yunan basınına göre gizli tutulan bir tarihte, Yunan uzmanlardan oluşan bir heyet Ukrayna’ya giderek anlaşmanın teknik ayrıntılarını ilerletecek.

İki liderin açıkladığı ortak bildiride deniz güvenliğinin güçlendirilmesi ve insansız deniz sistemlerinin geliştirilmesi gibi başlıklar yer almıştı.

Yunan basınına göre sürecin gizli yürütülmesinin nedeni Rusya ile savaş koşullarının dayattığı güvenlik hassasiyeti.