Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos, sahasında Asteras'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Olympiakos’a galibiyeti getiren goller uzatma dakikalarında geldi. Milli oyuncu Yusuf Yazıcı’nın 90+3'te attığı müthiş gol geceye damga vurdu. Ev sahibi ekibin diğer golü de 90+7’de El Kaabi’den geldi.

Geçtiğimiz sezon çapraz bağı sakatlığı geçiren ve sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu. Milli oyuncunun attığı gol sosyal medyada gündem oldu.