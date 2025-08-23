Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos, sahasında Asteras'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Olympiakos’a galibiyeti getiren goller uzatma dakikalarında geldi. Milli oyuncu Yusuf Yazıcı’nın 90+3'te attığı müthiş gol geceye damga vurdu. Ev sahibi ekibin diğer golü de 90+7’de El Kaabi’den geldi.
Geçtiğimiz sezon çapraz bağı sakatlığı geçiren ve sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu. Milli oyuncunun attığı gol sosyal medyada gündem oldu.
August 23, 2025