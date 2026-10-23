Yunanistan’da Batı Nil virüsü kaynaklı can kayıpları ekim ayında da devam etti. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, 16-22 Ekim haftasında virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Böylece 2026’nın başından bu yana ölenlerin sayısı 51’e yükseldi.

Ülkede yılbaşından 22 Ekim’e kadar 453 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 36 ile 92 arasında olduğu belirtildi. Virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 12 olarak kayıtlara geçti.

VAKALAR EN ÇOK ATİNA VE ÇEVRESİNDE

Batı Nil virüsü vakalarının en yaygın görüldüğü bölge Atina ve çevresi oldu. EODY’nin listesinde Nea Smirni, Nea Filadelfia, Dafni, Nikaia ve Peristeri “en tehlikeli bölgeler” arasında yer aldı.

Ülkede bir önceki hafta da Batı Nil virüsü nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirmişti.