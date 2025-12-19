Dünya mutfaklarını derecelendiren TasteAtlas, “Dünyanın en iyi sakatat yemekleri” listesinde Türkiye'nin en ünlü sokak yemeği kokoreçi Yunan lezzeti olarak üst sıralara taşıdı.

Listede “Kokoretsi” adıyla yer alan yemek, Peru mutfağına ait dana kalbi şişinin ardından 4,2 puanla ikinci sırada gösterildi. Türkiye alt sıralarda gösterildi.

Yunanlıları ikinci seçen TasteAtlas, kokoretsiyi “kuzu veya keçi sakatatının küçük parçalara doğranarak limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırılmasıyla hazırlanan geleneksel bir yemek” olarak tanımladı.

Pişirme yöntemine ilişkin açıklamada ise sakatatların şişe geçirildiği, iç yağıyla sarılarak kömür ateşinde pişirildiği belirtildi. Sitede, yemeğin Yunanistan’da geleneksel olarak Paskalya döneminde tüketildiği, ancak yıl boyunca ülke genelinde bulunabildiği ifade edildi.

Açıklamada kokoretsinin Balkanlar’da da yaygın olduğu, adının Arnavutça’da “işkembe” anlamına gelen kukurec kelimesinden geldiği bilgisine yer verildi. Yemeğin bazı ülkelerde sandviç olarak servis edildiği, farklı baharatlar ve sebzelerle sunulabildiği de aktarıldı.

TÜRKİYE ALTINCI SIRADA YER ALDI

TasteAtlas, aynı listede bu kez “Kokoreç” adıyla Türk mutfağına da yer verdi. Ancak Türk kokoreci, “Kokoretsi” ile ilişkilendirilerek 4,1 puanla 6’ncI sırada gösterildi. Ayrıca “Dünyanın en iyi sakatat yemekleri” listesinde 'Ciğer sarma' 5'nci sırada gösterildi.

KÖKLERİ OSMANLI DÖNEMİNE UZANIYOR

Kokoreç, kökeni Osmanlı dönemine uzanan, özellikle Anadolu’da yaygın olarak tüketilen bir sokak lezzeti olarak biliniyor. Osmanlı mutfağında sakatatın değerlendirilmesine dayanan bu yemek, zamanla İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde mangalda pişirilerek ekmek arası servis edilen özgün bir kimlik kazandı.