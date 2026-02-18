Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina’nın savunma tedarik stratejisinde köklü bir değişime hazırlanıyor. Bakanlığa yakın kaynaklara göre yeni dönemde, büyük çaplı silah alımlarında sözleşmelere “Türkiye maddesi” eklenecek.

YAZILI GARANTİ İSTEYECEKLER

Tasarlanan düzenleme, Yunanistan’ın satın aldığı ana silah platformlarının Türkiye’ye satılmamasını şart koşuyor. Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı çerçeveye göre, ihaleye katılan şirketlerden, söz konusu sistemlerin Ankara’ya devredilmeyeceğine dair yazılı garanti istenecek. Atina’daki yetkililer, aksi halde milyarlarca euroluk yatırımların caydırıcılık hedefini zayıflatacağı görüşünde.

Bu adımın arka planında ise Almanya’nın Tip 214 denizaltılarını hem Yunanistan’a hem de Türkiye’ye satması yer alıyor. Atina, bu satışın Doğu Akdeniz’deki askeri dengeyi Ankara lehine etkilediğini savunuyor. Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları ile güvenlik başlıklarında uzun süredir karşı karşıya gelen iki NATO müttefiki arasındaki gerilim, söz konusu denizaltı anlaşmalarıyla daha da belirginleşmişti.

Dendias daha önce Berlin yönetimini açık biçimde uyarmış, Türkiye’ye gelişmiş sistemler ihracının Türkiye'yi güçlendirebileceğini söylemişti. Bu ifade, TBMM'nin 1995’te Yunanistan’ın karasularını genişletme ihtimaline karşı aldığı karara gönderme niteliği taşıyor.

Yeni doktrin, Atina’nın ek denizaltı alımı için uluslararası teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı bir dönemde gündeme geldi. Almanya, Fransa, İtalya, Güney Kore ve İsveç merkezli savunma şirketlerinin ihalede yarışması bekleniyor. Yunan hükümeti yalnızca stratejik münhasırlık talep etmekle kalmıyor; her projede en az yüzde 25 yerli sanayi katılımı şartı getirerek savunma ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.