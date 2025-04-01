Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Galatasaray derbisinin ardından, "Türkiye'nin en büyük kulübünü yendikleri için bu kadar sevinmeleri normal. 25 puan fark oldu galiba" şeklinde sözler sarf eden ve büyük tepki alan sarı kırmızılı oyuncu Yunus Akgün, gelen tepkilere yanıt verdi. Akgün, "Bizi kimse saha dışına çekemeyecek, sahada herkese cevabını vereceğiz, Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz" dedi.

Yunus Akgün, yaptığı açıklamayla ilgili gelen tepkilere yanıt verdi. BTV Youtube kanalından açıklamalarda bulunan Akgün, "Bizi kimse saha dışına çekemeyecek, sahada herkese cevabını vereceğiz, Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz" dedi.

KADIKÖY'DE DEV DERBİ

Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.45'te başlayacak.