Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Kayserrispor ile oynadığı karşılaşmanın 74. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından Yunus Akgün v e Victor Osimhen arasında tartışma yaşandı.
Leroy Sane'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda top auta çıktı. Pozisyonun ardından kendisine pas vermesi gerektiğini düşünen Victor Osimhen, Yunus Akgün'e tepki gösterdi. Yunus Akgün'ün, adeta çılgına dönen Victor Osimhen'e karşılık vermemesi sonrası tartışma sona erdi.
Bu pozisyondan beş dakika sonra 79. dakikada Yunus Akgün, oyundan çıkarak yerini Nicolo Zaniolo'ya bıraktı. Oyundan çıkarken moralinin oldukça bozuk olduğu gözlerden kaçmayan Yunus Akgün'ün yanına kadar gelen Abdülkerim Bardakçı, 25 yaşındaki futbolcuya moral verdi.
Karşılaşmanın ardından ise Yunus Akgün ile Victor Osimhen'in pozisyonu sakin bir şekilde konuştuğu gözlendi.
Not: Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.