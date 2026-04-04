Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti, ligde zirve yarışına yeniden hareket geldi.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha içi bir anda karıştı. Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün ise o anları şöyle anlattı:

"Abdülkerim Ağabey çift sarıdan atıldı galiba. 17-18 yaşında bir çocuk, 30 yaşında adama ağza alınmayacak küfürler ediyor ama Abdülkerim Ağabey atılıyor. Biz Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edip şampiyon olacağız."

"26. ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ"

Ayrıca Trabzon deplasmanında oynadıkları oyundan memnun olmadıklarını ancak sezon sonunda şampiyon olacaklarını dile getiren Akgün, şunları söyledi:

"İstediğimiz oyunu oynayamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum. Taraftarımız hiç merak etmesin, geçen sene de benzeri oldu. Bugün üzdüysek de mayısta sevinen biz olacağız. İçleri rahat olsun. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna yürüyor bu takım. Mayısta sevinen biz olacağız."