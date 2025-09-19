Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde sağanak yağış olacağını açıkladı.

Sağanak yağışların görüleceği Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon'a ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bu arada yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye devam ederken Erzincan, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağdı.

İşte kar yağışının görüldüğü kentler:

Erzurum

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

Erzurum'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini hafif kar yağışına bıraktı.

Yurdun önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi Ejder Tepesi'ne (Ejder 3200), mevsimin ilk karı yağdı.

Kars

Sarıkamış ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Ağbaba Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Rize

Kentte, hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Artvin

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylalarda hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

Borçka ilçesinde Adagül ve Beyazsu, Ardanuç ilçesinde Bilbilan, Şavşat ilçesinde Sahara ve Arsiyan yaylaları karla kaplandı.

Ardahan

Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek noktalarda yerini kara bıraktı.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisinde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde kar yağışının yanı sıra yoğun sis de etkili oldu.