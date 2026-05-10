Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Maçın son düdüğüyle birlikte Mersin'de Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı'na akın eden taraftarlar, 'Şampiyon Galatasaray' sloganları attı.

Galatasaray bayrakları ve meşalelerle kutlama yapan her yaştan taraftarlar, şehir merkezinde şampiyonluk turu attı. Gencinden, yaşlısına binlerce taraftarın doldurduğu Galatasaray Meydanı, karnaval yerine döndü. Şehir Sarı-Kırmızıya bürünürken, kutlamalar sakin geçti.

İZMİR'DE BÜYÜK COŞKU

İzmir'deki Sarı-Kırmızılı taraftarlar Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı'nda caddeleri doldurdu. Galatasaraylı futbolseverler maç bitiminin ardından meydanlara çıkarak tezahüratlarda bulunup meşaleler yaktı. Araçlarla uzun konvoylar oluşturan Galatasaraylı futbolseverler renkli görüntüler oluşturdu.

Fenerbahçeli bir taraftar da Galatasaray bayrağı sallayarak şampiyonluk kutlamalarında yer aldı.

ARTVİN'DE HORONLU KUTLAMA

Galatasaray'ın Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Artvin'de coşkuyla kutlandı. Ellerinde bayraklarla kent meydanını dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar ve horon eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

IĞDIR'DA SOKAKLAR SARI-KIRMIZI

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 26. şampiyonluğu Iğdır'da coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ellerine bayraklarını alan yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar, Iğdır Valilik yolu Caddesi'nde toplantı. Dev Galatasaray bayrağı açan taraftarlar, caddede marşlar eşliğinde yürüyerek şampiyonluğu kutladı.

ŞIRNAK'TA FENERBAHÇELİ TARAFTAR

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’ın şampiyonluğu, Şırnak’ta taraftarlar tarafından kutlandı. Kutlamalara Fenerbahçeli bir taraftarın da katılması renkli görüntüler oluşturdu.

KARS'TA COŞKU SOKAKLARA TAŞTI

Kars'ta Galatasaray'ın Süper Lig'deki 26. şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlandı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, şehir merkezinde bir araya gelerek meşaleler yaktı, marşlar söyledi ve uzun araç konvoyları oluşturdu. Özellikle Faikbey Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde yoğunlaşan kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Genç yaşlı demeden binlerce taraftarın katıldığı kutlamalarda, Galatasaray bayraklarıyla donatılan araçlar şehir turu attı. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde takımlarına olan sevgilerini bir kez daha gösterdi. Kars'ta gece geç saatlere kadar süren kutlamalar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.