Bireysel yurt dışı alışverişlerinde uzun süredir uygulanan 30 euroya kadar olan gümrük vergisi muafiyeti, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile resmen sona erdi. Posta ve hızlı kargo yoluyla yurt dışından getirilen ürünleri kapsayan bu muafiyetin kaldırılmasıyla birlikte, tüketiciler için yeni bir dönem başladı.

TEBLİĞ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karara ilişkin düzenleme, Gümrük Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük sürecine girdi. Buna göre, bireysel ithalat kapsamında yurt dışından gelen ürünlerde artık tutar sınırı gözetilmeksizin gümrük işlemleri uygulanacak.

FİRMALARA BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL İMKANI

Yayımlanan tebliğle birlikte, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmalara yönelik yeni bir uygulama da devreye alındı. Belirli şartları sağlayan firmaların, eşya için yaygın basitleştirilmiş usul talep etmeleri halinde başvurularının kabul edileceği hükme bağlandı.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenlemenin, yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe gireceği açıklandı. Uygulamanın yürütülmesinden ise Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.

Kararın özellikle yurt dışı e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan tüketicilerin maliyetlerini artırması bekleniyor.