Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışına çıkışlarda ödenen harca zam yapıldı.
Buna göre yüzde 40,8 zam gelen yurt dışı çıkış harcı, 710 liradan 1000 liraya yükseltildi.
Zamlı yeni fiyat 9 Eylül'den (bugün) itibaren geçerli olacak.
Yurt dışına çıkış harç tutarları 1 Ocak 2025'ten bu yana 710 lira olarak uygulanıyordu.
YURT DIŞI HARÇ PULU NE KADAR?
Yurt dışı çıkış harcı Ağustos 2024'te 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti. 2025 öncesi ise gelen zamla 500 liradan 710 liraya çıkarılmıştı.