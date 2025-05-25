Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunu giderek büyüyor. Turizm, iş, sanat, spor, sağlık ya da eğitim için Avrupa’ya gitmek isteyenlerden vize alamayanların oranı yükseliyor. Seyahat acenteleri de, Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarda vize işlemi yapan şirketlerden randevu alamıyor. İltica taleplerinin artmasının da etkisi ile başvuruların büyük bölümü reddediliyor, 180-230 Euro arasında ödenen ücretler yanıyor.

Randevu alınıp başvuru yapılsa ve elçiliklere tüm evraklar eksiksiz verilse dahi, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere turistik seyahat için almaları gereken Schengen vizesinde bekleme süresi uzarken, ret oranları da yükseldi. Uluslararası kongre ya da sanat etkinliği için de Türklere vize verilmiyor.

RED ORANI YÜZDE 60’I BULDU

Türkler özellikle Almanya, Fransa, İtalya, Polonya gibi ülkelerden çok zor vize alıyor. Shengen vizesi alanlar da hangi ülkenin büyükelçiliğinden bu vizeyi aldıysa ilk olarak o ülkeye gitmediği taktirde sıkıntı yaşıyor ve giriş kapılarından geri çevrilebiliyor. ABD de çok geç randevu veriyor ve son 3-4 yıl içinde ülkesine gitmemiş kişilerin başvurularında tereddütlü davranıyor. Son 15 yıl içinde yaklaşık bir milyon kişinin vize alamadığı ve yaklaşık 80 milyon Euro vize parasının yandığı belirtildi. AB Komisyonu tarafından yayınlanan istatistiklere göre 2024 yılında Türkiye’deki konsolosluklar aracılığı ile toplam 1 milyon 174 bin vize başvurusu yapıldı. Her 100 başvurudan en az 30’u reddedilirken bazı ülkeler açısından ret oranı yüzde 50-60’ları buldu.

Utku Çakırözer

‘Ülkenin itibarı kalmadı’

Aracı firmalar vize talebinin her yıl yüzde 25 civarında artmasına rağmen randevu sayısının yıldan yıla azaldığını vurguladı. CHP Eskişehir Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Utku Çakırözer ise, “Yüzbinlerce yurttaş vize çilesi çekiyor. Öğrenciler, sanatçılar, hastalar, iş insanları, sporcularımız hiçbiri gidemiyor. Yüz binlerce vatandaşımız ret yediği yetmezmiş gibi, toplam 3.5 milyar lira parası da vize reddi gelince çöp oldu, ülkenin itibarı kalmadı’’ dedi.