Lüks araç satan bir galeri için bile 10 milyar liralık dolandırıcılık oldukça yüksek bir rakamdı. Abartılı olma ihtimali de vardı. Ancak yapılan araştırmalar sonrası dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiği de anlaşıldı. Başta sanatçılar olmak üzere lüks araba düşkünü futbolcular, kendini daha zengin göstermek isteyen orta halli iş insanları bu tip arabalara rağbet ediyor.

Haberhürriyeti.com'da aktarılanlara göre; Şahin Çolak bu araçları bizzat kendisi ithal edip Türkiye’ye getiriyordu. Aracından sıkılanların ve satmak isteyenlerin de ilk adreslerinden biri S Class’tı. Şahin Çolak hem konsinye olarak aldığı araçlarla, hem de araçları tam ÖTV’li yapacağım vaadi ile pek çok kişinin canını yaktı.

ŞARKICILARI VE FUTBOLCULARI DOLANDIRDI

Kaçışını planlayan Çolak’ın, lüks araç sattığı kişilerden ‘Aracınızı yılsonunda tam ÖTV’li hale getireceğim’ diyerek ciddi miktarda para aldığı anlaşıldı.

Yurtdışından 5-10 milyon liraya getirilen araçlar Türkiye’de tipine motor hacmine göre 15-20 milyon lira gibi bir vergi ödenerek yasal hale getiriliyordu. Şahin işte bu farkları aldı, ancak vergileri yatırmadı. Şahin’in bir başka yöntemle de kendisine konsinye olarak bırakılan araçları sattığı tespit edildi.

REYNMEN'İ DE DOLANDIRDI

İddialara göre pek çok şarkıcı ve futbolcu bu yöntemle mağdur oldu. Örneğin ünlü rapçi Reynmen’in, Mercedes G marka SUV aracını satması için S Class’a verdiği, sadece 4 milyon lira alarak devrini gerçekleştirdiği anlaşıldı. Bazı araç sahiplerinin hiç peşinat almadan da araçlarını satılması için S Class’a devrettikleri belirlendi. Yani Reynmen en azından 4 milyon lirasını kurtarmış oldu.

Ancak aracın piyasa değeri 10-12 milyon lira seviyesindeydi. Şahin, satış gerçekleştiğinde, Reynmen’e aradaki farkı da ödemeyi taahhüt etti ve vekalet aldı. Şahin bu ve bunun gibi vekaletle konsinye aldığı araçları piyasada sattı. Bu tip araçların satışı zaman aldığı için, ünlüler olup bitenin farkına varamadı.

AİLESİNİ DE YURTDIŞINA KAÇIRDI

Araçlar uygun fiyatlara satıldı ancak aradaki farklar aracın gerçek sahiplerine ödenmedi. Yapılan ilk araştırmada, Şahin Çolak’ın ailesini de bir süre önce yurtdışına çıkarttığı, bir süredir bu kaçış eylemini planladığı anlaşıldı.