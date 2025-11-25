İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile iltisaklı 26 kişiyi gözaltına alırken, devam eden süreçte 11 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MASAK tarafından yapılan teknik incelemelerde, söz konusu şirket üzerinden 155 milyar lirayı bulan işlem hacmi gerçekleştirildiği ortaya çıkarken, söz konusu paranın 'yasa dışı bahis' ve 'nitelikli dolandırıcılık' kaynaklı olduğu aktarıldı.

PATRON HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Sabah'ın haberine göre operasyondan önce yurt dışına kaçan IQ Money patronu Mustafa Duran hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Duran'ın eşi ve şirketin yönetim kurulu üyesi olan Nuran Duran ise tutuklandı.

İŞLEM İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Savcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu şirket için şu ifadelere yer verilmişti:

"Şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar liranın, "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması" faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu vurgulanan açıklamada, Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında 22 Kasım 2023'te faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money isimli şirketin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, işlemlerde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu belirtildi."