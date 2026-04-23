Miss Turkey, World Miss University ve Best Model yarışmalarına katılan Irmak Öztaş, uzun süre moda sektöründe yer aldı.

'7 AY İŞSİZ KALDIM'

Ancak 7 ay işsiz kaldığını açıklayan Öztaş, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle fırında çalışmaya başladığını duyurdu. Öztaş'ın İzmir Göztepe'de bir fırın dükkanından yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu.

Öztaş’ın geçmişte turizm, hizmet sektörü ve medya alanlarında çeşitli görevlerde bulunduğu, ayrıca çeviri ve içerik üretimi gibi alanlarda da çalışmalar yaptığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTE MEZUNU, İLERİ DÜZEYDE İNGİLİZCE BİLİYOR

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunu olan Öztaş’ın ileri düzeyde İngilizce bildiği ve farklı projelerde yer aldığı belirtildi.

Sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Öztaş’ın, iş hayatında yaşadığı zorluklar nedeniyle hizmet sektöründe çalışmayı tercih ettiği ifade ediliyor.

Göztepe’de bir fırında tezgâhtar olarak görev yapan Öztaş’ın bu kariyer değişimi, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.