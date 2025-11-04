Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı üretici enflasyonu verilerini açıkladı. Verilere göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 arttı. Bu artış, vergi, harç ve bazı kamu ödemelerinde uygulanacak yeniden değerleme oranını da netleştirdi.

IMEI KAYIT ÜCRETİ YÜZDE 25,5 ARTACAK

Yeniden değerleme oranı doğrultusunda yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti de 2026 itibarıyla artış gösterecek. Mevcut durumda 45.614 TL olan ücret, yeni yılda yüzde 25,49 artışla 57.241 TL’ye ulaşacak. Bu artış, yurt dışından telefon getirmeyi planlayan vatandaşların şimdiden gündeminde.

IMEI KAYDI YAPTIRILMAZSA NE OLACAK?

Türkiye’de kullanılacak cep telefonlarının IMEI kaydının e-Devlet üzerinden yapılması zorunlu. Kayıt yaptırılmaz veya güncel ücret ödenmezse, telefon 120 gün içinde iletişime kapatılıyor ve yasal işlem başlatılıyor. Bu nedenle yeni ücrete göre ödemelerin zamanında yapılması önem taşıyor.

2026 yılında yurt dışı telefon getirme maliyeti artıyor. Vatandaşlar, hem olası yasal sorunlardan kaçınmak hem de telefonlarını sorunsuz kullanabilmek için IMEI kayıt işlemlerini zamanında yaptırmalı.