Üniversite sınavını kazananlar, 1 Eylül’de bölüm ve yurt kayıtlarını yaptırmaya başlıyor. Adayları, büyükşehirlerde ciddi barınma sorunu bekliyor. Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı 862 yurt var. Bu yurtlarda 994 bin 137 yatak sayısı son 1.5 yılda 2 bin 169 yatak arttırıldı. Sonra çeşitli gerekçelerle yatak sayısı 3 bin 495 azaltıldı.

1.5 MİLYAR TL AKTARILDI

KYK’da yatak sayısını artırmayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, ‘Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar’ adı altında bazı STK’lara, Haziran 2025’e kadar son 1.5 yıl içinde 1 milyar 557 milyon lira kaynak aktardı. 2025’in ilk 6 ayında, 888 milyon lira aktarılırken, ikinci 6 ayda 1 milyar TL daha aktarılması bekleniyor. KYK 2024-2028 Stratejik Planı’nda, 3 yıl içinde 50 yurt daha yaptıracağını rapora yazdı.

ÖZEL YURTLAR KATLADI

Yurt yetersizliği gençleri, yüksek ücretli özel öğrenci yurtları ve tarikat yurtlarına muhtaç etti. 2025-2026 akademik yılında özel yurtların ücretleri, geçen yıla göre yüzde 100’den fazla arttı. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üniversite sayısı fazla olan büyükşehirlerde özel yurt ücretleri 10 ay için 250 bin TL’den başlayıp 700 bin TL’ye kadar çıktı.

BİR YATAK 663 BİN TL

Milyonluk ücretleri nedeniyle ilk kez bu yıl kontenjanlarının yüzde 75.8’ini doldurabilen vakıf üniversiteleri de yurt ücretlerini katladı. Yurt ücretleri oda tipi, kişi sayısı, deniz manzarası, bodrum katı gibi kriterlere göre belirlendi. Tek kişilik odanın 10 aylık ücreti 235 bin TL ile 663 bin TL arasında değişiyor.

TIPLAR BOŞ KALDI

Ücretli tıp fakültesine 1 öğrenci dahi alamayan 3 üniversite var.

Haliç Üniversitesi: Tıp fakültesi ücreti 1 milyon 30 bin TL, 23 kontenjan boş.

Okan Üniversitesi: Tıp fakültesi 1 milyon 434 bin TL ücreti, 5 kontenjanı boş.

Üsküdar Üniversitesi: Tıp fakültesi 1 milyon 446 bin TL ücreti, 12 kontenjanı var.

Işık Üniversitesi

ÇİFT KİŞİLİK ODA 20 BİN TL

Başkent Üniversitesi: Tek kişilik köşe oda 450 bin TL, çift kişilik köşe oda 410 bin TL. Çift kişilik köşe bir odada kalan iki öğrenci bir oda için 10 ayda 820 bin lira ödeyecek. Tek kişilik normal oda ücreti 400 bin TL, çift kişilik normal oda 300 bin TL.

Medipol Üniversitesi

BU ODANIN AYLIK KİRASI

Medipol Üniversitesi: Yurt ücreti 143 bin TL ile 166 bin TL iken yaklaşık 2 kat arttı. Üç yataklı odada kişi başı ücret 165 bin TL’den 278 bin TL’ye çıktı. 4 yataklı oda ücreti 140 bin TL’den 244 bin TL yapıldı. 4 yataklı odaya 4 öğrenci 10 ay için 976 bin lira ödeyecek.

2025-2026 YILI DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ YURT ÜCRETLERİ

11 METREKARE ODA 104 BİN TL

ODTÜ: Tek kişilik banyosuz 11 metrekare oda aylık 10 bin 403 lira ve yıllık 104 bin lira oldu. Bir kişilik banyolu oda aylık 16 bin lira. 10 aylık yurt ücreti 161 bin TL ile 85 bin lira arası değişiyor.

İSTANBUL’DA YÜZDE 100 ZAM

İstanbul Üniversitesi: Hazirana kadar kişi başı aylık 5 bin TL olan yurt ücreti, eylülde yüzde 100 zamla aylık 10 bin TL yapıldı. Geçen yıl 10 ay için 50 bin TL ödenirken bu yıl 100 bin TL ödenecek.

BANYOSUZ ODA UCUZMUŞ (!)

Üsküdar Üniversitesi: Banyosuz 5 kişilik oda kişi başı aylık 23 bin TL, 4 kişilik oda 26 bin TL, 3 kişilik oda 29 bin TL, 2 kişilik oda 32 bin TL. Banyolu 3 kişilik oda 35 bin TL, 2 kişilik oda aylık 40.6 bin TL. Odasına göre 10 aylık ücret 234 bin TL ile 400 bin TL arası.

AYLIK 100 BİN TL’LİK ODA

Sabancı Üniversitesi: 9 aylık 2 kişilik oda ücreti 282 bin TL, 3 kişilik oda 198 bin TL, 4 kişilik oda 226 bin TL. Dört kişilik bir odada kalacak 4 öğrenci, 9 ayda 904 bin TL ödeyecek. Aylık oda ücreti 100 bin TL’yi aştı.

TEK KİŞİLİK ODA 663 BİN TL

Okan Üniversitesi: 10 aylık bir kişilik odada peşin ödeme 548 bin TL, taksitli ödeme 663 bin TL. İki kişilik oda peşin 338 bin TL, taksitli 409 bin TL. Üst katta 4 kişilik oda peşin 313 bin TL, taksitli 378 bin TL. Zemin katta 4 kişilik oda peşin 171 bin TL, taksitli 207 bin TL.

DENİZ MANZARASI 756 BİN TL

Işık Üniversitesi: Tek kişilik oda ücreti peşin 461 bin TL, taksitli 519 bin TL. Bahçe katı, banyo ve tuvaleti olmayan 4 kişilik odanın kişi başı ücreti 238 bin TL. Deniz manzaralı 3 kişilik odanın kişi başı ücreti 252 bin TL. Manzaralı odadaki 3 kişi, 9 ay için 756 bin TL ödeyecek.

KÖŞE ODA 465 BİN TL

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: Tek kişilik 10. ve 14. kattaki köşe odalar 465 bin TL iken, 1. ve 9. kat arası odalar 380 bin TL. Çift kişilik oda ücreti 290 bin TL ile 350 bin TL arası değişiyor. Çift kişilik odadan üniversite 10 ayda 580 bin TL ile 700 bin TL alacak.

BANYOLU ODA 461 BİN TL

Koç Üniversitesi: Güz ve bahar döneminde kampüsteki yurtta 10 aylık tek kişilik banyolu oda 388 bin 700 TL, banyosuz oda 281 bin 800 TL. İki kişilik ranzalı ve banyolu oda 206 bin TL, 3 kişilik 173 bin TL. Henry Ford Binası’nda ise tek kişilik banyolu oda ücreti 461 bin 800 TL.

Yurtlara mülakatla öğrenci seçiyorlar!

Türkiye’de, KYK’ ya bağlı 862 yurt var. STK’lara ait yurt sayısı KYK yurt sayısını 2.5 kat geçip, 2 bin 70’e yükseldi. Barınma sorunu yaşayan üniversite gençliği, sivil toplum adı altındaki tarikat yurtlarında kalmaya mecbur bırakılıyor. Üstelik, yurt ücretlerinin bir kısmını da Gençlik ve Spor Bakanlığı ödüyor.

BAKANLIK DESTEKLİ

İlim Yayma Cemiyeti yurtlarında tek kişilik oda ücreti aylık 33 bin, iki kişilik oda ücreti 23 bin, 4 kişilik oda ücreti 20 bin TL. Vakıf, yurtta kalan öğrencilere aylık 4 bin TL destek veriyor. Bakanlık da yurt hizmeti veren STK’lara öğrenci başına bu yıl aylık 5 bin 700 TL ödedi. Yeni yılın destek miktarı henüz açıklanmadı.

İstanbul’dan Gaziantep’e, 17 yükseköğretim yurdu olan TÜRGEV, öğrencileri mülakatla seçiyor. Yurt ücreti, 155 bin lira oldu. 35 yükseköğretim yurdu olan TÜGVA’nın ortalama yıllık yurt ücreti 60 bin TL. Başarı bursu veriyor.

NOT DEFTERİ

- Vakıf üniversiteleri tercih oranı son 5 yılda ilk kez yüzde 92’den, yüzde 75.8’e düştü.

- Tıp, hukuk, eczacılık, mühendislik, mimarlık gibi 779 programı hiç kimse seçmedi.

- 1-3 Eylül arasındaki kayıtlar sonrası, üniversitelerde boş kontenjanların artması bekleniyor.