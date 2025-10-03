Grup, gelişmeyi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Arıyo şarkımızın 68. Grammy Ödülleri’nde Best Pop Duo/Group Performance kategorisinde değerlendirmeye kabul edildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz!"

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Manifest, sadece müzik listelerinde değil, adli gelişmelerle de gündeme gelmişti. Grup üyeleri hakkında “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlamalarıyla resen soruşturma başlatılmış, üyeler yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tartışmaların gölgesinde gelen Grammy haberi, müzikseverleri ikiye bölerken; bazı dinleyiciler Manifest'in uluslararası alanda ses getiren başarısını kutladı, bazıları ise devam eden hukuki süreci hatırlatarak temkinli yaklaşmayı tercih etti.

"ARIYO" ŞARKISI İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Elektronik müzik ve pop tınılarını harmanlayan "Arıyo", sosyal medyada viral olmuş, özellikle gençler arasında kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Parça, sadece müzikal yapısıyla değil, sahne performansları ve klibiyle de büyük yankı uyandırmıştı.