Çek Cumhuriyet'in bir kadının Kutná Hora (Kutnohorsk) bölgesinde yaptığı yürüyüş tarihi bir hazinenin de keşfine neden oldu. Tesadüfen karşılaştığı seramik bir çömlek sayesinde büyük bir keşfe imza atan kadın, 900 yıllık tarihi eserler buldu. Denari olarak bilinen bu hazinenin 2.150'den fazla Orta Çağ gümüş sikkesi olduğu belirtildi.

Sikkeler barındıran bu seramiğin büyük bir kısmı parçalanmış olsa da içinde bulunan paralar günümüze kadar iyi bir durumda ulaşmıştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, buluntular Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü (Prag) ve Kutná Hora Çek Gümüş Müzesi uzmanları tarafından incelenmekte.

900 YIL BOYUNCA KAPTA GİZLİ KALDI

Keşfe dair konuşan Enstitü arkeologlarından Filip Velímský, keşfi milli piyangoya benzetti. Ancak bir zamanlar bu servetin sahibinin büyük bir kayıp yaşadığını da ifade etti. Velímský, hazinenin 12. yüzyılın ilk çeyreğinde ülkede yaşanan ciddi bir iç siyasi istikrarsızlık döneminde saklandığını belirtti. Ayrıca, o yıllarda Přemysl Hanedanı üyeleri arasında Prag prenslik tahtı için sert mücadeleler de yaşandığını söyledi.

Sikkelerin seramik bir kap içerisinde saklanmasının nedeni ise onları güvence altında almaktı. Bu kap görevini başarıyla yerine getirmişti. Fakat sahibi geri dönüp hazinesini alamamıştı. Ve paralar, tam 900 yıl boyunca gizli kaldı.

GÜNÜMÜZDE MİLYONLUK BİR İKRAMİYE

Uzmanlar bu hazinenin sıradan bir kişiye ait olmadığını ifade ediyor. Velímský, 11. ve 12. yüzyılın başlarında paranın satın alma gücüne dair yeterli veriye sahip olmadıklarını belirterek, "Ancak bu miktar, sıradan bir insan için hayal edilemeyecek kadar büyüktü ve erişilmesi mümkün değildi. Günümüzde milyonluk bir ikramiye kazanmakla kıyaslanabilir" dedi.

Kutnohorsk Bölgesi, tarihsel olarak Prag prenslik tahtı için yapılan savaşlarla biliniyor. Enstitüye göre, rakip prenslerin orduları bu bölgeden defalarca geçti. Uzmanlar, böyle bir yerde bulunan büyük miktardaki sikkenin, asker maaşlarını ödemek için ayrılmış bir fon ya da bir tür "savaş ganimeti" olabileceğini düşünüyor.

İlk analizler, sikkelerin Kutnohorsk Bölgesi’nin farklı noktalarında basıldığını ve muhtemelen 1085–1107 yılları arasında, üç farklı Přemysl lideri döneminde üretildiğini gösteriyor. Bunların Kral II. Vratislav ile prensler II. Břetislav ve II. Bořivoj dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

KİME VE HANGİ ÇAĞA AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Kutná Hora Çek Gümüş Müzesi Müdürü Lenka Mazačová, yaptığı açıklamada, "Sikkeler büyük olasılıkla Prag darphanesinde, o dönemde Bohemya'ya ithal edilen gümüşten basıldı" dedi. Paraların; gümüş alaşımı olup bakır, kurşun ve çok küçük miktarlarda diğer metaller içerdiği belirtildi. Uzmanlar, gümüşün kökenini belirlemek için alaşımın tam bileşimini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Tesadüfen bulunan hazinenin neden saklandığı ve kime ait olduğuna dair net bilgi henüz bulunmuyor. Mazačová, müze çalışanlarının tüm sikkeleri kayıt altına alacağını, temizleyip restore edeceğini ve X-ışını görüntüleme ile spektral analiz yöntemleriyle inceleyeceğini söyledi. Amaç, koleksiyonu 2025 yılında halka açık olarak sergilemek ve Çek Cumhuriyeti’nin 12. yüzyıl tarihine ışık tutmak.