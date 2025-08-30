Transfer döneminin son günlerine girilirken Fenerbahçe'nin genç yıldızına teklif gelmeye devam ediyor.

Sarı lacivertli ekipte görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho döneminde yıldızı parlayan Yusuf Akçiçek'e Avrupa devlerinin ardından Suudi Arabistan ekipleri de talip oldu.

TEMASLAR BAŞLADI

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Yusuf'a Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al Hilal talip oldu. Kadro kayıt kuralları gereği 2 tane 21 yaş altı futbolcu bulundurması gereken Al Hilal, bu sebeple gözünü Yusuf Akçiçek transferine çevirdi.

Yusuf için daha önce İtalyan devi Inter 16 milyon Euro'luk teklif yaparken Fenerbahçe'nin bonservis talebi 20 milyon Euro olmuştu. Suudi gazeteci Hasan Alasiri'nin haberine göre ise Al Hilal, Yusuf Akçiçek'i transfer etmek için Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladı.

Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 görev alırken 2 gol ve 1 asist kaydetti.