Fenerbahçe, altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek’in Suudi Arabistan kulübü Al Hilal’e transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, transfer anlaşması kapsamında Fenerbahçe’nin 22 milyon Euro net gelir elde edeceği, ayrıca oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın yüzde 15’inin de kulübe aktarılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe açıklamasında, “Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın yüzde 15’i kulübümüze aktarılacaktır. Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.