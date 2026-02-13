Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın, biyografisinde mezun olduğunu ifade ettiği Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden "mezun olmadığı" açığa çıktı.

Alemdar’ın belediyenin resmi sitesindeki biyografisinde, söz konusu üniversiteden mezun olduğu ifade edilirken Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Alemdar’ın üniversiteye hiç kayıt yaptırmadığı ve diploma kaydının olmadığı belirtildi.

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Şemi Bora, Yusuf Alemdar’ın diplomasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'HİÇ KAYIT YAPTIRMADI'

Bora, son günlerde bazı haber ve medya kanallarında Yusuf Alemdar’ın DAÜ diplomasına sahip olup olmadığına ilişkin çeşitli haberlerin yer aldığını ifade etti.

Bora, “Yusuf Alemdar’ın üniversitemize hiç kayıt yaptırmadığını, öğrencimiz olmadığını ve Doğu Akdeniz Üniversitesi diploması bulunmadığını bilgilerinize sunarız” ifadelerine yer verdi.

MEZUNİYET KAYDINA RASTLANMAMIŞTI

Gazeteci Levent Özadam, DAÜ’de görev yapan bir akademisyenin üniversite arşivlerinde yaptığı incelemede Alemdar adına herhangi bir mezuniyet kaydına rastlanmadığını yazmıştı.

Özadam, DAÜ kayıtlarında Alemdar’ın isminin bulunamadığı iddiasını gündeme taşımıştı.