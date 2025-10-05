Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da düzenlenen organizasyonda Damla Köse ve Elif Berfin Altun, kadınlar 10 metre havalı tüfek takım kategorisinde Norveçli rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Esra Bozabalı ve Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca takım finalinde Fransız rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.

DİKEÇ YİNE EKİPMAN KULLANMADI

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan oluşan milli takım da erkekler 10 metre havalı tabanca takım finalinde Almanya'dan Christian Reitz-Paul Froehlich ikilisini mağlup etmeyi başararak altın madalya kazandı.

Final müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan milli sporcu Yusuf Dikeç, atıcılık sporu açısından büyük önem taşıyan bir organizasyonun ilk kez Türkiye'de düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONASI"

Takım arkadaşı Mustafa İnan'ı tebrik eden Yusuf Dikeç, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonlar Ligi, yalnızca en iyi sporcuların yer aldığı özel bir platform. Ülkemi bu seviyede temsil etmek büyük bir onur. Daha önce Macaristan ve Sırbistan'da gerçekleşen turnuva, ülkemizde ilk kez yapıldı. Altın madalya almak benim için büyük mutluluk. Aynı zamanda bu yarışma, 6-18 Kasım tarihlerinde Kahire'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için ön hazırlık oldu. Hedefim Dünya Şampiyonası'ndan da madalya ile dönerek ülkemizin bayrağını dalgalandırmak."

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç'in, çoğu atıcının aksine yardımcı ekipman kullanmadan gerçekleştirdiği atışları Elon Musk'a kadar birçok fenomen tarafından paylaşılmıştı.

Dikeç'in atışı ayrıca uzun süre gündemden düşmemişti.

Dikeç o duruşa ilişkin yaptığı açıklamada, "(O duruşu) Bilerek isteyerek yapmadım. Sadece vücudun atış yaparken daha stabil ve dengede durabilmesi için elimi koyuyordum" demişti.