Soruşturma sürecinde kendisine bir süre ulaşılamayan ve kamuoyunda merak konusu olan Yusuf Güney, 9 gün önce İstanbul Adliyesi’ne gelerek savcılığa ifade vermişti. İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Güney’den kan ve kıl örnekleri alınmıştı.

Sabah'ın haberine göre, Adli Tıp tarafından hazırlanan raporda, saç örneklerinde kokain ve bu maddenin vücutta parçalanmasıyla ortaya çıkan benzoilekgonin maddesinin tespit edildiği belirtildi. Uzmanlar, benzoilekgonin maddesinin kokain kullanımını bilimsel olarak kesin şekilde ortaya koyan bir metabolit olduğunu ifade ediyor.

Soruşturma sürecinde Güney’in bir süre telefonunu kapatması ve kamuoyundan uzak kalması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Sanatçının daha önce yaptığı sıra dışı ve ezoterik açıklamalar yeniden gündeme gelirken, kullanıcılar çeşitli esprili ve eleştirel yorumlarda bulunmuştu.

Yusuf Güney, geçtiğimiz haftalarda avukatı aracılığıyla şehir dışında olduğunu bildirerek ifade için ek süre talep etmişti. Ancak 22 Aralık’ta ortaya çıkarak adliyeye gelmesiyle birlikte süreç resmiyet kazanmıştı.

Soruşturmanın, elde edilen adli raporlar doğrultusunda savcılık tarafından değerlendirilerek sürdürüleceği öğrenildi.