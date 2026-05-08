Yusuf Yazıcı’nın sakatlık kabusu devam ediyor… Milli futbolcunun üçüncü kez ön çapraz bağları koptu.

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezonda yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 228 gün sahalardan uzak kalmıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından sahalara dönen ve yeniden form tutmaya çalışan yıldız futbolcu, bir kez daha talihsiz bir sakatlık yaşadı. Antrenmanda sakatlanan Yusuf Yazıcı’nın yapılan kontroller sonrası çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

Milli futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yusuf, daha önce 2019 ve 2024'te de çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.