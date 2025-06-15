Küresel piyasalarda bu afta Merkez Bankaları'nın faiz kararlarına odaklandı. Orta Doğu'daki gerilim ve makro ekonomik veriler piyasalarda hareketlilik meydana getiriyor. Bu hafta yurt içi tarafta TCMB faiz kararını açıklayacak. Karar öncesinde piyaslardaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı seyir öne çıkarken, BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,84 düşüşle 9.311,88 puandan kapandı. Yeni haftada ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve nisan ayına ilişkin cari işlemler dengesi yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Cari işlemler hesabının ise nisan ayında 7 milyar 80 milyon dolar açık verdiğini tahmin eden ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi cari denge, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve bütçe dengesi, perşembe konut satış istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri ve TCMB'nin faiz kararı cuma günü ise konut fiyat endeksi, uluslararası yatırım pozisyonu ve tüketici güven endeksi takip edilecek.