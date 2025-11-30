Daily Star'daki habere göre soyadı Deng olarak açıklanan adam, 1991 yılında arkadaşlarıyla eğlendiği sırada bir iddiaya girip çakmağı yuttuğunu itiraf etti. O dönem "nasıl olsa kendiliğinden çıkar" diye düşündüğünü söyleyen Deng, yıllarca büyük bir sorun yaşamadan hayatına devam etti. Arada sırada yaşadığı hafif mide ağrılarını da ilaçlarla bastırarak geçiştirdi.

30 YIL SONRA DAYANILMAZ AĞRILAR BAŞLADI

Bu senenin sonlarına yaklaşırken Deng'in şikayetleri bir anda kötüleşti. Şiddetli mide ağrısı ve şişkinlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gastroskopi yapıldığında doktorlar; midenin derinliklerinde büyük, siyah renkte dikdörtgen bir cisim gördüklerinde şaşkına döndü. Deng'in ailesi de görüntüler karşısında şoke oldu.

SIRA DIŞI YÖNTEMLE ÇIKARILDI

Doktorlar önce çakmağı kıskaçla tutmayı denese de yüzeyinin aşırı kaygan olması nedeniyle defalarca kez başarısız oldular. Bunun üzerine doktorlar bir kondom kullanarak çakmağı "kepçe" gibi içine alıp, kıskaç yardımıyla yukarı doğru çekerek ağızdan çıkardılar. Tüm işlem 20 dakikada tamamlandı.

ÇAKMAKTA HALA SIVI VARDI

Çıkarılan çakmağın yaklaşık 7 santimetre uzunluğunda olduğu ve üzerinin çürümüş siyah bir tabakayla kaplandığı görüldü. Akılalmaz olayda çakmağın içinde hala yanıcı sıvının durduğu fark edildi. Doktorlar, çakmak biraz daha çürüseydi bu sıvının mide asidiyle karışarak mideyi içten yakabileceğini, hatta yaşamı tehdit eden bir perforasyona yol açabileceğini belirtti.

"GEÇECEĞİNİ SANMIŞTIM"

Deng, yaşadığı süreci şöyle özetledi:

"Onu yuttuğumda doğal yollardan çıkacağını zannetmiştim. 30 yıldır orada durduğunu hiç tahmin etmemiştim."