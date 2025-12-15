

Milyonlarca emekli, Ocak 2026’da maaşlara yansıyacak artışı bekliyor. SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklileri için zam hesabında beş aylık enflasyon verisi kesinleşirken, gözler aralık ayı TÜFE rakamlarına çevrildi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan ve SGK uzmanı İsa Karakaş’ın enflasyon verileri üzerinden yaptığı hesaplamalar, olası zam oranları kadar düşük maaşlı emekliler için ortaya çıkan risklere de dikkat çekiyor.

KASIM ENFLASYONU SONRASI ZAM TABLOSU DEĞİŞTİ

TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, temmuzdan bu yana oluşan tablo büyük ölçüde netleşti. Kasım ayında aylık enflasyon %0,87, yıllık enflasyon ise %31,07 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte beş aylık kümülatif TÜFE artışı %11,21 seviyesine ulaştı.

Enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip kalemlerde artış dikkat çekti. Gıda ve alkolsüz içecekler, ulaştırma ve özellikle konut harcamaları, yıllık enflasyona en fazla etki eden gruplar oldu. Konut grubundaki yüksek artış, emeklilerin alım gücündeki baskının sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

BEŞ AYLIK ZAM ORANI ŞİMDİDEN NETLEŞTİ

Mevzuat gereği emekli maaşları, son altı aylık TÜFE oranı kadar artırılıyor. Aralık ayı enflasyonu henüz açıklanmamış olsa da, mevcut durumda her emeklinin maaşı en az %11,21 oranında artmış durumda.

Bu oran, kök maaşı görece yüksek olan emekliler için şimdiden somut rakamlar ortaya koyuyor. Beş aylık enflasyona göre:

-18.500 TL maaş alan bir emeklinin aylığı yaklaşık 20.759 TL’ye,

-35.300 TL maaş alan bir emeklinin aylığı ise 39.600 TL’nin üzerine çıkıyor.

Bu hesaplamalar, herhangi bir refah payı ya da ek düzenleme yapılmaması durumunda geçerli olacak.

TABAN AYLIKTA KRİTİK RİSK: SIFIR ZAM İHTİMALİ

Mevcut en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL, kök maaşa değil taban aylık uygulamasına dayanıyor. Enflasyon farkının bu tutara doğrudan yansıtılabilmesi için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor.

Aksi halde, kök maaşı yaklaşık 15.000 TL ve altında olan emekliler için Ocak 2026’da sıfır zam riski ortaya çıkabilir.

Beş aylık enflasyon farkı tabana yansıtılırsa en düşük emekli maaşı yaklaşık 18.900 TL seviyesine yükselebiliyor. Ancak bu artışın gerçekleşmesi, hükümetin atacağı adıma bağlı.

OCAK 2026 İÇİN BEKLENEN ZAM ARALIĞI

Kasım ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle birlikte, yıl sonu enflasyonunun %32’nin üzerine çıkmayacağı öngörülüyor. Bu senaryoda, refah payı hariç tutulduğunda Ocak 2026 emekli zammının %12–13 aralığında şekillenmesi daha olası görülüyor.

Kulislerde seyyanen zam ya da kapsamlı bir refah payı uygulamasına dair güçlü sinyaller bulunmazken, en düşük emekli aylığında sınırlı bir artış yapılması ihtimali gündemdeki yerini koruyor.