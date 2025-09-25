Federal bütçenin 30 Eylül gece yarısından sonra sona erecek olması krizin boyutunu artırırken, Beyaz Saray’ın bu hamlesi Demokratlar üzerindeki baskıyı yükseltmeyi amaçlayan olağanüstü bir adım olarak yorumlandı. Karar, Başkan Donald Trump’ın Demokrat liderlerle bütçe uzlaşması konusunda masaya oturmayı reddetmesinin hemen ardından geldi.

KISA VADELİ BÜTÇE ÇAĞRISI

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi, Kongre’ye mevcut harcama seviyelerini kasım ayına kadar koruyacak kısa süreli bir bütçe uzatma paketi geçirmesi çağrısında bulundu. Bu adım, Cumhuriyetçiler ve Demokratlara 2026 mali yılı için uzun vadeli bir anlaşma yapmaları için zaman kazandıracaktı.

Eğer uzlaşma sağlanamazsa, 1 Ekim itibarıyla hükümetin kapanacağı ve yüz binlerce kamu çalışanının ücretsiz izne gönderileceği uyarısı yapıldı.

TOPLU İŞTEN ÇIKARMA TALİMATI

Beyaz Saray, kapanma ihtimaliyle ilgili resmi bilgilendirmenin yanı sıra kurumlara “Personel Azaltma” (Reduction in Force) bildirimlerini devreye sokma direktifi de verdi. Trump yönetimi, göreve geldiğinden bu yana benzer yöntemleri farklı kurumlarda denemiş, kimi çalışanlar daha sonra geri alınmış veya mahkeme yoluyla işlerine dönmüştü.

Yeni talimatta kurum yöneticilerinden, finansmanı sona eren veya başka yasalar çerçevesinde kaynak bulunamayan ve Trump’ın siyasi öncelikleriyle “uyumsuz” görülen kadroların tasfiye edilmesine odaklanmaları istendi.

KONGRE'DE ÇIKMAZ

Beyaz Saray, işten çıkarmaların Kongre’nin kısa vadeli bütçe anlaşması sağlaması halinde “gerekli olmayacağını” belirtse de, 2026 mali yılı bütçesi kesinleştiğinde kurumların yeniden işten çıkarma planlarını güncellemesi gerektiğini vurguladı.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler bu ay başında geçici bütçe paketini onaylamıştı ancak Senato’daki Demokratlar, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması talebiyle bu öneriyi reddetti.

DEMOKRATLARDAN SERT TEPKİ

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Beyaz Saray’ın yazılı talimatını “tehdit ve yıldırma girişimi” olarak nitelendirdi. Schumer, “Donald Trump göreve geldiği günden beri kamu çalışanlarını işten çıkarıyor. Bu, hükümeti yönetmek için değil, korku yaratmak için yapılan bir hamle. Bunun bütçe ile ilgisi yok” dedi.