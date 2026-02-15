Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 'sahte sigortalılık' incelemelerine başlatıldı. Uygulamaya koyulan yöntemle beraber emeklilikte usulsüzlük tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Kurum, 2016 senesinden sonra emekliliğinde şaibe olduğu düşünülenleri inceleme altına aldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde çoğunlukla 'naylon şirketler' üzerinden yatırılan SGK primlerine odaklanılırken, bu yöntemle emekli olan ve yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin evlerine tebligat gönderildi. Öte yandan sahte sağlık raporlarıyla emekli edildiği değerlendirilenler de inceleme altına alınıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Emekliliği uygunsuzluk içeren yurttaşların tespitinden sonra ilk aşamada SGK tarafından ilgili kişinin ikamet adresine bir tebligat gönderiliyor. Bu yazıda belirtilen SGK ilçe merkezine savunma verilmesi istenirken, 3 iş günü içinde davete icabet edilmesinin önemli olduğu belirtildi.

Usulsüzlük tespitinde hata SGK'den kaynaklanıyorsa geriye doğru faizsiz 5 sene, vatandaştan kaynaklanıyorsa geriye doğru faiziyle beraber 10 yıl yapılmış ödemeler yeniden tahsil ediliyor.

Bu şekilde geçen sene Aydın’da “Joker Çetesi” denilen çeteye operasyon gerçekleştirilmiş ve yüzlerce kişinin emekliliği iptal edilmişti.

YÜZBİNLERCE KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

BirGün’e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun SGK’nin uzun süredir bu denetimleri gerçekleştirdiğini ifade ederek, şu ana kadar yüz binlerce kişinin emekliliğinin iptal edildiğini duyurdu.

Erdursun, “SSK’dan emekli olmak için işyeri ortağı olup başka bir işyerinde kendisi sigortalı gösterenler oluyor. SSK’dan emekli olmak daha kolay olduğu için bu yol tercih ediliyor. Emeklilik alınıyor. Ancak daha sonra iptal edilebiliyor” sözlerini sarf etti.