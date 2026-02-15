Banka hesaplarının yasa dışı işlemlerde kullanılması nedeniyle haklarında adli süreç başlatılan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. NTV’de yer alan habere göre, Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada “IBAN mağdurları” konusunun 12. yargı paketine dahil edilmesinin planlandığını açıkladı.

Gürlek, kendisine bu konuda çok sayıda mesaj geldiğini belirterek, “Sosyal medyada da sürekli gündemde tutuyorlar. İnşallah bunu 12. pakete koymayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

300 BİNE YAKIN DOSYA

Mevcut uygulamada, Türk Ceza Kanunu’nun nitelikli dolandırıcılığı düzenleyen 158. maddesi kapsamında, banka hesaplarını bilerek ya da bilmeyerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandırdığı iddiasıyla hakkında işlem yapılan kişi sayısının yaklaşık 300 bin olduğu tahmin ediliyor.

Bu dosyaların yaklaşık 50 bininde mahkûmiyet kararı verildiği, ceza alanların bir bölümünün halen cezaevinde bulunduğu belirtiliyor.

Niyazi Acar, 2025 yılı sonunda Meclis komisyonunda yaptığı bilgilendirmede, bilişim sistemi yoluyla dolandırıcılık kapsamında açılmış kamu davası sayısının 291 bin 379 olduğunu açıklamıştı. Güncel tahminlere göre sayının 300 bini aştığı ifade ediliyor.

Acar, hesabını kullandıran kişinin hileyi bilmesi durumunda dolandırıcılıktan cezalandırıldığını, hileyi bilmeden menfaat temin edenlerin ise dosya bazında değerlendirildiğini belirtmişti. Hiçbir menfaat elde etmediği tespit edilen kişiler hakkında ise beraat kararı verilebildiğini kaydetmişti.

11. PAKETTE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Konu daha önce 11. yargı paketi kapsamında da tartışmaya açılmıştı. Bu çerçevede, nitelikli dolandırıcılık suçlarının yargılamasının ağır ceza mahkemelerinden alınarak asliye ceza mahkemelerine devredilmesi ve bazı dosyaların uzlaşma kapsamına alınması seçenekleri gündeme gelmişti. Ancak düzenleme hayata geçirilmemişti.

IBAN DOLANDIRICILIĞI NEDİR?

Son yıllarda IBAN ve GSM dolandırıcılığı vakalarında artış yaşanıyor. Maddi kazanç vaadiyle kandırılan kişilerin banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırması, ciddi cezai ve mali sonuçlar doğurabiliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025 yılında yaptığı açıklamada; kimlik avı (phishing), sahte internet siteleri, sosyal mühendislik yöntemleri ve bankacılık dolandırıcılığının en sık karşılaşılan siber suç türleri arasında yer aldığı belirtilmişti.

GÖZLER 12. YARGI PAKETİNDE

Hazırlanması planlanan 12. yargı paketinin Meclis’e sunulmasının ardından düzenlemenin kapsamı ve ceza alan kişilere nasıl bir hukuki yol açılacağı netleşecek. Yüz binlerce dosyayı ilgilendiren sürecin, yargı sisteminde önemli bir değişikliğe yol açıp açmayacağı ise önümüzdeki dönemde belli olacak.