Cem YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025’te 57 bin 437 öğrencinin üniversitelerde kaydını dondurduğunu açıkladı. Son 5 yılda ise bu sayı 453 bin 852 öğrenci oldu. Bakan Tekin, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in soru önergesini yanıtladı. Başevirgen, ekonomik zorluklar ve eğitimin niteliğindeki bozulmanın gençleri üniversitelerden uzaklaştırdığını belirterek, “Bu kara tablo iktidarın eseridir. Hayat pahalılığı kontrolden çıktı” dedi. 2025’te üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 848 bin 741 olurken bu öğrencilerin 310 bin 724’ü ikamet ettiği ilde bulunan bir üniversiteye yerleşti. Farklı bir ildeki üniversiteyi kazanan öğrenci sayısı ise 538 bin 27.