Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından İlyas Salman, geçtiğimiz mart ayında berberde çekilen bir videosuyla gündeme gelmiş, yüz felci geçirdiği ve konuşmakta güçlük çektiği öğrenilmişti. Sağlık durumu sevenlerini endişelendiren sanatçının tedavisi başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Antalya’da moral ziyareti

Usta oyuncu, iyileşme sürecinin ardından Antalya’daki Araba Müzesi’nde görüntülendi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte müzeyi gezen Salman, yıllar önceki anılarını tazeledi.

‘Çiçek Abbas’ minibüsünü görünce duygulandı

Müzede sergilenen “Çiçek Abbas” filmindeki efsane minibüsü gören Salman, duygularına hâkim olamadı. Araca binerek eski günleri hatırlayan sanatçı, Başkan Kocagöz ile filmden unutulmaz replikleri yeniden canlandırdı. O anlara tanıklık eden ziyaretçiler, alkışlarla eşlik etti ve Salman’la hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Çiçek Abbas benim için çok özel”

Duygularını dile getiren usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“Bu araba, Alibeyköy–Aksaray hattında bir yıl boyunca gidip geldi. Acemiliğimi bu araçta yendim, araba kullanmayı burada öğrendim. Hayatım boyunca hep yönetildim; okulda öğretmen, evde babam, gişede patron, askerde komutan. Ama ilk kez kendimi yönettiğim bir işin içindeydim. ‘Çiçek Abbas’ filmi benim için çok özel. Mesut Başkan’a bana bu güzel sürprizi yaptığı için ne kadar teşekkür etsem az.”

“İyi ki varsınız İlyas Salman”

Başkan Mesut Kocagöz ise sanatçıya duyduğu saygı ve sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

“İyi ki varsınız. Allah size uzun ömür versin. Türkiye’de asla unutulmayacak bir insansınız. Çocukken hepimizi güldüren, gençlere hâlâ ilham veren bir sanatçısınız. Bu müzeyi hayata geçiren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum.”