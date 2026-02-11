Tekel olan TÜVTÜRK, her yıl resmi enflasyon oranlarının çok üzerinde zamlar yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre 2017’den bu yana enflasyon yüzde 287 olurken TÜVTÜRK, bu dönemde araç muayenelerine yüzde 886’lık zam yaptı. Vatandaşın ‘5-10 dakika araç muayenesi için soyuluyoruz’ isyanına neden olan araç muayeneleri daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyordu.

‘MİLLET SOYULUYOR’

2007’de 20 yıllığına özelleştirilerek TÜVTÜRK-Doğuş Grubu ortaklığınıa verildi. 2027’den itibaren araç muayenelerini MOI Met-Gün-İspanya Itversia-İsveç Opus ve Arjantin Norte SA ortak grubu üstlenecek. Her yıl 12.5 milyon aracın muayenesi yapılıyor ve tekrarlarla bu sayı 15 milyona ulaşıyor.

Şirket, otobüs ve kamyonlardan 4 bin 446 lira, otomobil, minibüs, kamyonetlerden 3 bin 288 lira, traktör ve motosikletlerden ise 1.674 lira ücret alıyor. TÜVTÜRK, TBMM’de de tartışıldı. Yeni Yol Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, “Soygunun adı araç muayene oldu. Deli Dumrul’a rahmet okutuyorlar, millet soyuluyor” dedi.