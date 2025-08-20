Ankara'da henüz 14 yaşıyken evlendirilen kadının yaşadıkları adeta pes dedirtti.

Now Haber'de yer alan habere göre, 2014'te Arzu Cansever, kocasının üzerine kuma getirme teklifini reddetti.

"Beraber yaşarsınız" dayatmasını kabul etmeyerek boşanmak isteyen Cansever, cani kocası tarafından "En iyisi ben sakatlayayım ki, kimseyle evlenemeyesin" denilerek pompalı tüfekle vuruldu.

Kurşunları hedefi olan talihsiz kadın, iki bacağını kaybetti, kolları da neredeyse tamamen işlevsiz hale geldi.

Cani koca, aynı yıl 20 hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

Ancak saldırı sonrası kocasından boşanan ve çocuklarıyla yeni bir hayat kuran Arzu Cansever, Ankara'da tütün ürünleri satan bir işyeri açtı.

Hem çocuklarına bakabilmek, hem de geçimini sağlayabilmek için çalışan kadın, 2023'te Adana'dan kaçak tütün getirtmeye çalışırken yakalandı. Cansever'e, çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

VİCDANLARI YARALAYAN RAPOR

Arzu Cansever’in avukatı, haziran ayında çıkan 10. Yargı Paketi kapsamında cezanın evde infaz edilmesi için başvuruda bulundu.

Ancak bu talep, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden gelen resmi sağlık kurulu raporuyla reddedildi.

Raporda Cansever'in "cezaevinde hayatını tek başına idame ettirebileceği" ve "ağır hasta ya da ağır engelli olmadığı" ifadelerine yer verildi.

CANİ KOCA 2024'TE TAHLİYE EDİLMİŞ

Cansever'in yüzde 98 engelli kalmasına neden olan ve 20 hapis cezası alan cani eski kocanın ise 2023’teki infaz indirimi paketinden yararlanarak 2024'te tahliye edildiği öğrenildi.